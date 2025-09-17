【MLB】ドジャース6ー9フィリーズ（9月16日・日本時間17日／ロサンゼルス）

【映像】大谷の爆速打球→相手投手に直撃する瞬間

9月16日（日本時間9月17日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズの一戦で、ドジャース・大谷翔平の放った打球が相手投手を直撃した場面が話題となっている。

９回裏、2死走者なしの場面で迎えた１番・大谷の第5打席。この打席で大谷は、高低に散らしながら振らせにかかるフィリーズの守護神ジョアン・デュランに対し、ボール球をしっかりと見極めてカウント3-1とすると、勝負の5球目、真ん中低めいっぱいのところへと投じられた159km/hのスプリットを打ちにいき、デュランに向って転がる投手ゴロに。打球速度104.3マイル（167.85km/h）をマークしたこの球足の速い打球に、デュランはキャッチを試みるも間に合わずに直撃。しかしそれが功を奏して“身体で止める”形となると、落ち着いてボールを拾い上げて一塁へと送球。大谷を投手ゴロに打ち取り、試合をしめくくることとなった。こうした大谷の“ピッチャー返し直撃シーン”にファンからは「病院送りじゃね？」「大丈夫かよ…」「ガチで痛いだろ」「大谷さんの打球だぞ」「大谷さんちゃんと叫んでる」といった様々な反響が巻き起こることに。

ちなみに、打球の直撃が気になったのか、大谷は一塁を駆け抜けた後でデュランの方を振り返ったものの、幸いにして何事もなかったようで、デュランはキャッチャーのラファエル・マルシャンとガッチリと握手。見事、今季31セーブ目をマークすることとなった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）