¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡ÙºÇ½ª²óÄ¾Á°¡¢¿¿ÁÒæÆ¡Ê¸¶ºî¡Ë¤È¥¸¥°¥¶¥°¡¦Ì¿¡ÊOPÃ´Åö¡Ë¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ê±ï¤ò¸ì¤ë¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê·Á¤ÇºÆ²ñ¤¹¤ë¤È¤Ï......¡×
¿¿ÁÒæÆÀèÀ¸¡Êº¸¡Ë¤ÈÌ¿ -mikoto- ¤µ¤ó¡Ê±¦¡Ë
7·î¤è¤ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÇÁ´¹ñÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥Ë¥á¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ù¡£Ê¿À®ÈÇ¤«¤é26Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·¥¢¥Ë¥á²½¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¸¶ºî¼Ô¤Î¿¿ÁÒæÆÀèÀ¸¤È¡¢º£¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡Ö-¿¿Å·ÃÏ³«ïó½¸ÃÄ-¥¸¥°¥¶¥°¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëÌ¿ -mikoto- ¤µ¤ó¤ÎÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½¡£
9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÎºÇ½ª²ó¤òÁ°¤Ë¡¢¼Â¤ÏµìÃÎ¤ÎÃç¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦2¿Í¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¡Ø¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ù¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡ª
¡Ú²èÁü¡Û¥¢¥Ë¥áÆâ¤Ë¤â¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¥¸¥°¥¶¥°
¢£¼çÂê²Î¤Ï¡Ö±¿Ì¿¤Î½Ð²ñ¤¤¡×¤À¤Ã¤¿
¡½¡½¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÃÎ¤ê¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡©
¿¿ÁÒ¡¡Ì¿¤¯¤ó¤ÎàÁ°À¤á¤Î¿¦¾ì¤Î¾ïÏ¢¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½Å¾À¸¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤½¤¦¤Ç¡£
Ì¿¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£¤Î»Ñ¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤À3 ºÐ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢àÁ°À¤á¤Îµ²±¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Ë¥Ð¡¼¤Ç¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÀèÀ¸¤Ï¤½¤³¤Î¾ïÏ¢¤Ç¡¢¤è¤¯Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿¿ÁÒ¡¡¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¡ÊÌ¿¤µ¤ó¤¬¥²¥¹¥ÈÅÐ¾ì¤¹¤ëÂè7ÏÃ¤Î¡Ë¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ö½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤È°§»¢¤·¤¿¤é......¡£
Ì¿¡¡¡Ö¤¤¤ä¡¢¤â¤¦10²ó°Ê¾å¤Ï²ñ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤È¡£
¿¿ÁÒ¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶Ã¤¤¤Æ¡£¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¿¡¡Åö»þ¤«¤éÀèÀ¸¤Ï¡Ø¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ù¤Î¸¶ºî¼Ô¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ç¡¢¤ªÅ¹¤Ë¤â¥µ¥¤¥ó¤¬¾þ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤¬¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡©
¿¿ÁÒ¡¡¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤ÏÊ¹¤¤¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤Û¤«¤Ë¤â²»³Ú¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¤Ï¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡£¤Þ¤µ¤«......¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
Ì¿¡¡¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤â¤³¤ó¤Ê·Á¤ÇºÆ²ñ¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¿¿ÁÒ¡¡ËÜÅö¤À¤è¤Í¡£
¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ëó¬ÌîÌÄ²ð¡Ê¤Ì¤¨¤Î¡¦¤á¤¤¤¹¤±¡Ë¡¢ÄÌ¾Î¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡£ÆüËÜ¤Ç¤¿¤À°ì¿Í¤ÎÎîÇ½ÎÏ¶µ»Õ¤Ç¡¢ÉÔ²Ä²ò¤Ê²ø´ñ¸½¾Ý¤¬Â¿È¯¤¹¤ëÆ¸¼éÄ®¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÆ¸¼é¾®³Ø¹»¤ËÉëÇ¤¤¹¤ë
¡½¡½¤¸¤ã¤¢¼çÂê²Î¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢ÀèÀ¸¤ÏÌ¿¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©
¿¿ÁÒ¡¡Á´Á³¡£
Ì¿¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÍ¤ÏÀèÀ¸¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¼çÂê²Î¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½é¤á¤Æ¤Î¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢¤·¤«¤â¤¢¤Î¤È¤¤Î¤¢¤ÎÀèÀ¸¤Î¥¢¥Ë¥á¤À¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¤½¤¦¤¤¤¦±¿Ì¿Åª¤ÊÇØ·Ê¤ò¥¢¥Õ¥ì¥³¸½¾ì¤Ç½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¡£
¿¿ÁÒ¡¡¤³¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢¤Û¤ó¤È´¶·ã¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«µã¤±¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤¢¡¢Ã´ÅöÊÔ½¸¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤Ë±¿Ì¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ó¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤³¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ï¤¤¤±¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ì¿¡¡¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤Ë±¿Ì¿Åª¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¢£¡Ø¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ù¤¬º¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³
¡½¡½Ì¿¤µ¤ó¤Ï¸¶ºî¤Î¡Ø¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Ì¿¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡£àÁ°À¤á¤Ç»Ò¶¡¤À¤Ã¤¿º¢¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¶¡¸þ¤±¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Û¥é¡¼¤ÊÉôÊ¬¤Ï¤¬¤Ã¤Ä¤ê¥Û¥é¡¼¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÇÉÝ¤¤³¨¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤È¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¤ª¿§µ¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¾®³ØÀ¸¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿Ì¡²è¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¤ª¿§µ¤¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¿¿ÁÒ¡¡¤¢¤Îº¢¤Ï¥³¥ó¥×¥é¤¬´Å¤¯¤Æ¡¢¾®³Ø¹»¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢À©¸Â¤Ê¤¯¤ª¿§µ¤¤¬ÉÁ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éº£¤Ç¤âÆÉ¼Ô¤À¤Ã¤¿¿Í¤Ë¡¢¡ÖËÍ¤Ï¡Ø¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ù¤ÇàÌÜ³Ð¤á¤¿á¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤Ï¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ì¿¡¡ÌÜ³Ð¤á¤È¥È¥é¥¦¥Þ¤òÆ±»þ¤Ë......¡£
¿¿ÁÒ¡¡¥Û¥é¡¼¤Ç¥È¥é¥¦¥Þ¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¤ª¿§µ¤¤ÇÌÜ³Ð¤á¤¿¿Í¤â¡¢¤É¤Ã¤Á¤â¤¤¤ë¤è¤Í¡£
¡½¡½¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì¡Á¤Ù¡ÁNEO¡Ù¤ä¡ØÃÏ¹öÀèÀ¸¤Ì¡Á¤Ù¡ÁS¡Ù ¤Ê¤É¡¢¸¶ºî¤Ï¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤ÎÏ¢ºÜ½ªÎ»¸å¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢26Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·¥¢¥Ë¥á²½¤ÏÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¡Ø¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ù¤ÏÂ©¤ÎÄ¹¤¤¿Íµ¤ºî¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¿¿ÁÒ¡¡¸¶ºî¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ½é¤ËÏ¢ºÜ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿30Ç¯Á°¤«¤é¡¢±é²Î²Î¼ê¤ß¤¿¤¤¤Ë¤º¤Ã¤È¼ê¤òÊÑ¤¨ÉÊ¤òÊÑ¤¨¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ï¤º¤Ã¤È¿Ê¹ÔÃæ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¸¤ã¤¢¡¢¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤ÇºîÉÊ¤¬¿»Æ©¤·¤¿¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢³Ø¹»¤Î¼·ÉÔ»×µÄ¤È¤«¡¢ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢²øÃÌ¤ÎÄêÈÖ¤È¤·¤Æº£¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤òÂêºà¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¡Ø¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ù¤âÀ¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤³¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤ÁÆÉ¼Ô¤À¤Ã¤¿Ì¿¤µ¤ó¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¡Ø¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ù¤Î¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
Ì¿¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃæ¿È¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£´¶¤È¤¤¤¦¤«¡£ÉÝ¤¤ºîÉÊ¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎºîÉÊ¡¢¤ª¿§µ¤¤ÊºîÉÊ¡¢³Ø±à¥â¥Î¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¿Íµ¤ºî¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤®¤å¤Ã¤È¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ï°Õ³°¤È¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¤·¤«¤â¡¢¡Ø¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ù¤Ï¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¥¬¥Á¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Ë¤Ì¤ë¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¤·¡¢¤Û¤«¤Î¾¯Ç¯Ì¡²è¤È¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»öÁ°¤Ë·×»»¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤éÌÌÇò¤¤
¿¿ÁÒ¡¡³Ø¹»¤Î¼·ÉÔ»×µÄ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÏ¢ºÜ¤¬»ý¤¿¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿·ë²Ì¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£´¶¤¢¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÏ¢ºÜ½é´ü¤òÆÉ¤ßÊÖ¤¹¤È¡¢¶õµ¤´¶¤¬°ã¤¦¡£¥¥ã¥é¤¬À®Ä¹¤·¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Èþ¼ù¤À¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï¤¿¤À¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¥¥ã¥é¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¼¡Âè¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£¶»¤â¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡Ö¤³¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È»×¤Ã¤ÆÊÑ¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÏ¢ºÜ¶¥Áè¤ÇÀ¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Ë»î¹Ôºø¸í¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Á³¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤É¤Á¤é¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¿¿ÁÒ¡¡¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¾¡¼ê¤Ë¡¢¤Ç¤¹¤è¡£»Ò¤É¤â¤ÎÀ®Ä¹¤È°ì½ï¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢½é´ü¤ÏÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÎÀ³Ê¤Ê¤ó¤ÆÁ´Á³¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ÆÉÀÚÈÇ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¤¤¿¥â¥ÖÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ËÍ¤¬¾¡¼ê¤ËÁª¤ó¤Ç³ÆÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤ËÀ³Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºî¤ê¹þ¤ó¤Ç¤«¤éÏ¢ºÜ¤ò»Ï¤á¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¿¿ÁÒ¡¡¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂ·¤Ã¤¿5Ç¯3ÁÈ¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬¡¢ÉÔ»×µÄ¤È¤¤¤í¤ó¤ÊÀ³Ê¤Ë¥Ð¥é¤±¤Æ¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤«¤é·×»»¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
5Ç¯3ÁÈ¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ç¤¢¤ëºÙÀîÈþ¼ù¡Êº¸¡Ë¤È°ðÍÕ¶¿»Ò¡Ê±¦¡Ë
¡½¡½Ì¿¤µ¤ó¤â²»³Ú¤ÇºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢»öÁ°¤Ë·×»»¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤¤¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ì¿¡¡¤à¤·¤í¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤À¤é¤±¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¸¥°¥¶¥°¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤Þº£¤Î3¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤È¤¤Ï¡¢Èà¤é¤¬¤É¤¦¤¤¤¦À³Ê¤À¤È¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¼«Á³¤Èº£¤Îà¥¸¥°¥¶¥°¤é¤·¤µá¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£
¿¿ÁÒ¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤á¤Ã¤Á¤ãÌÌÇò¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´Ñ¤¿¤È¤¤ËÂç¾Ð¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡£ÆÃ¤Ë¥É¥é¥à¤Î±Æ´Ý -kagemaru-¤µ¤ó ¤Ï¶ÚÆù¤â¤¹¤´¤¯¤Æ¡£
Ì¿¡¡Èà¤¬°ìÈÖ¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¼Â¤Ï¡£
¿¿ÁÒ¡¡¤½¤¦¤Ê¤Î¡©¡¡¤«¤Ê¤êÌÌÇò¤¤¿Í¤À¤±¤É¡£
Ì¿¡¡¤½¤ì¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÈ¿Æ°¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢£¡Ö¥Ð¥ê¥Ð¥êºÇ¶¯No.1¡×¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡©
¡½¡½¤â¤È¤â¤È¡Ø¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ù¤Î¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢FEEL SO BAD¤Î¡Ö¥Ð¥ê¥Ð¥êºÇ¶¯No.1¡×¤¬ÍÌ¾¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥½¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤â¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¶Ê¤Ç¤·¤¿¡£º£¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤ò¥¸¥°¥¶¥°¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢²áµî¤Î¶Ê¤Ï°Õ¼±¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Ì¿¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¡¢¤â¤¦¤ä¤ê¤¹¤®¤Ê¤¯¤é¤¤°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤¢¡¢¤â¤¦¤¢¤¨¤Æ¡£
Ì¿¡¡´ó¤»¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¿¿ÁÒ¡¡¼ÂºÝ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡ÖP0WER-°ÎîÂà»¶-¡×¤Î¥Ç¥â¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç´ó¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢°¤¤¤³¤È¤·¤¿¤«¤Ê¡×¤È¤â»×¤Ã¤Æ¡£
Ì¿¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡£
¿¿ÁÒ¡¡ËÍ¤¬¼çÂê²Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤«¸À¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¸ÄÀ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡¢ÊÑ¤Ë°Õ¼±¤µ¤»¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
Ì¿¡¡¤Ç¤â¡¢ËÍ¤é¤Î¸ÄÀ¤ò»¦¤·¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£
¿¿ÁÒ¡¡¥¸¥°¥¶¥°¤Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î¶Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤´¶¤¸¤Î¶Ê¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÖËºµÑ¤ÎÈàÊý¡×¤È¤«¡£
Ì¿¡¡¤¢¤¢¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
¿¿ÁÒ¡¡¤¢¤ì¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡Ö¥Ð¥ê¥Ð¥êºÇ¶¯No.1¡×¤Ë¶á¤¤¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¶Ã¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Ì¿¤µ¤ó¤¬¤¢¤¨¤Æ´ó¤»¤Ë¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
Ì¿¡¡¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¡©
Ì¿¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ø¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¼«¿È¤â¡Ø¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ù¤Î¥¢¥Ë¥á¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥Ð¥ê¥Ð¥êºÇ¶¯No.1¡×¤À¤è¤Í¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤È¤·¤Æ¤â¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¼¨¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£Ã¯¤«¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤½¤¦¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¿¿ÁÒ¡¡¤³¤Ã¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤·¡¢¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦´¶¤¸¤Î¶Ê¤Ï²Î¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤Í¡×¤È¤«¸À¤ï¤ì¤¿¤éº¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ì¿¡¡¤¤¤ä¡¢¡Ö¥Ð¥ê¥Ð¥êºÇ¶¯No.1¡×¤ÏËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡£¤¢¤Î»þÂå¤ËFEEL SO BAD¤¬¡¢Åö»þ¤ÎÎ®¹Ô¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦Êý¸þ¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿´¤Ë»Ä¤ë¶Ê¤òºî¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢¥¸¥°¥¶¥°¤âÎ®¹Ô¤Ë¾è¤ë¥Ð¥ó¥É¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Îò»Ë¤Î·Ñ¾µ¤È¤¤¤¦¤«¡£
Ì¿¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤Îº¢¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤â¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤µ¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈµÍ¤á¹þ¤à¡£¤À¤«¤é¤Þ¤¢¡¢¤¢¤¨¤Æ´ó¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤à¤·¤í»Ò¤É¤â¤ß¤¿¤¤¤Ë¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ë¤ä¤Ã¤¿¶Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¿¿ÁÒ¡¡¤½¤Î¿´°Õµ¤¤ÏËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢£¿·¤·¤¤À¤Âå¤Ë¡Ø¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ù¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤
¡½¡½¥¸¥°¥¶¥°¤Ï¼çÂê²Î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âè7ÏÃ¤Ë¥²¥¹¥ÈÀ¼Í¥½Ð±é¤â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿¿ÁÒ¡¡¥¥ã¥é¥Ç¥¶¤Þ¤Ç3¿ÍÊ¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¡£´Ñ¤Þ¤·¤¿¡©
Ì¿¡¡´Ñ¤Þ¤·¤¿¡£´¶Æ°¤Ç¤¹¤è¡¢¤¢¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¡£
¡½¡½Ì¿¤µ¤ó¤Ï¥Ð¥ó¥É¥Þ¥óÌò¤È¤·¤Æ·àÃæ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Ç¥¹¥Ü¥¤¥¹¤Þ¤ÇÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ì¿¡¡¼Â¤Ï¤½¤ì°Ê³°¤Ë¥â¥Ö¥¥ã¥é¤ÎÀ¼¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤ÆÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡½¡½¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡©
Ì¿¡¡¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢¡Ö¤³¤Î¼Çµï¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤«......¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
¿¿ÁÒ¡¡¤¤¤¤À¼¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡£
Ì¿¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥¸¥°¥¶¥°¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð±é¤·¤¿Âè7ÏÃ¤Î¥·¡¼¥ó¡£¤Á¤ã¤ó¤È3¿ÍÊ¬¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿
¡½¡½¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤ÎÎáÏÂÈÇ¤Ç½é¤á¤Æ¡Ø¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ù¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¿¿ÁÒ¡¡¤½¤ì¤¬¿·¤·¤¯¥¢¥Ë¥á¤òºî¤Ã¤¿°ÕµÁ¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ÊÁ°¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â´î¤ó¤Ç¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢Ï¢ºÜÅö»þ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÀ¤Âå¤Ë¤³¤½¡¢¤¼¤Ò´Ñ¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡Ø¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ù¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¾ï¤Ë¿·¤·¤¤À¤Âå¤ËºîÉÊ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡½¡½¤·¤«¤â¡¢º£¤Î»þÂå¤Ê¤é¥¢¥Ë¥á¤ÏÇÛ¿®¡¢Ì¡²è¤ÏÅÅ»ÒÈÇ¤ÈÆþ¸ý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¿¿ÁÒ¡¡¥¢¥Ë¥á¤Ê¤ó¤Æº£¤Ç¤ÏÀ¤³¦ÇÛ¿®¤À¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ñ¤Ë¡Ø¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¿¡¡º£¤Î»þÂå¤ÏÀ¤³¦¤Î¿Í¤¬ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤É¤³¤ÎÃ¯¤Ë°ú¤Ã³Ý¤«¤ë¤«Í½ÁÛ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¿¿ÁÒ¡¡¤À¤«¤é¡¢¥¸¥°¥¶¥°¤À¤Ã¤Æ¥¢¥Ë¥á¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë³¤³°¤«¤éÀ¼¤¬¤«¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤è¡£À¤³¦¿Ê½Ð¤À¤è¡£¤¢¡¢À¤³¦À¬Éþ¤«¡£
Ì¿¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢ËÍ¤é¤ÏÀ¤µªËö¤Î°Ëâ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ëµß¤¤¤Î¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ë¤¿¤á¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À¤³¦¿Ê½Ð¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡£
¿¿ÁÒ¡¡ºÙ¤«¤¤ÀßÄê¤ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÏÌ¡²è¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¤â¤¹¤Ù¤ÆËÍ¤é ¤¬´Æ½¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àµ¿¿ÀµÌÃ¤Î¿·¤¿¤Ê¡Ø¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢³§¤µ¤óºÇ¸å¤Þ¤Ç´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ì¿¡¡¡Ø¤Ì¡Á¤Ù¡Á¡Ù¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤¤ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¼çÂê²Î¤â³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
