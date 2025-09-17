東京衡機、今期最終を64％上方修正

東京衡機 <7719> [東証Ｓ] が9月17日大引け後(17:00)に業績修正を発表。26年2月期の連結最終利益を従来予想の1億1300万円→1億8500万円(前期は6200万円)に63.7％上方修正し、増益率が82.3％増→3.0倍に拡大する見通しとなった。

なお、3-8月期(上期)の最終損益は従来予想の5800万円の黒字(前期は4100万円の赤字)を据え置いた。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026 年 2 月期の連結業績予想（2025 年 3 月 1 日～2026 年 2 月 28 日）」につきましては、売上高が前回予想比減収の主要因は試験機事業において、短期的な売上規模よりも収益性向上を優先する戦略的な経営判断によるものです。１．仕入原価の見直し、２．利益率の高いオーダー品の売上増、３．システム導入による生産プロセスの最適化、が実現し利益率改善の影響を受け、営業利益、経常利益および親会社株主に帰属する当期純利益が前回発表予想値を上回る見込みとなったため、上記のとおり修正いたします。

