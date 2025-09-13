「タイトル未定」の多田萌加さんが始球式

■西武 7ー3 日本ハム（12日・エスコンフィールド）

札幌市のご当地アイドル「タイトル未定」の多田萌加さんが12日、エスコンフィールドで行われた日本ハム-西武戦で始球式を行った。ノーバウンド投球を披露し、SNSでは「かわいー」「多田萌加ちゃんノーバン投球してるのすごすぎる」とコメントが寄せられた。

多田さんは地元北海道出身で2024年12月に加入。グループの公式X（旧ツイッター）で「ファーストピッチはずっと夢だったので子どもの頃からお父さんと週末はキャッチボールをしていました。その練習の成果を出せるように頑張ります」と意気込んでいた。

この日、日本ハムのホームユニホームにロングスカートで登場。セットポジションの姿勢から一つに束ねた髪とスカートをなびかせ投げ込むと、ボールはノーバウンドでミットへ。ストライク投球に球場からは拍手が湧き起こった。

完璧投球に審判役を務めたマスコットキャラクターのフレップも敷田直人審判員のモノマネのようなストライクコールを披露。ファンも「また多田萌加さんが世間にバレてしまった」「ドキドキした」とコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）