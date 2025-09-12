俳優の藤真利子さんは、11年間に及ぶ自宅介護の末、92歳になった母を看取りました。その間、毎日つけた介護日誌は66冊に。日々の生活をつぶさに見てきた証ですが、別れは突然、言葉もなくやってきたそうです。（全3回中の3回）

【写真】「母が生きた証」11年間綴った介護日誌の内容公開（9枚目/全12枚）

興味本位で応募するヘルパーもいた

── お母様の介護経験を持つ女優の藤真利子さん。藤さんが50歳のとき、お母様が脳梗塞で倒れ、11年間にわたり自宅介護をされてきました。

藤さん：私が主に介護をしつつ、ヘルパーさんの力も借りています。ヘルパーさんは基本11時から19時までで、私の仕事があるときは早く来てもらい、延長や泊まってもらうこともありました。ヘルパーさんがいなければ、やっていけなかったと思います。ただ、ヘルパーさんは人によって、もう天と地の差がありました。

技術の差もあるけれど、何よりいちばん大きいのは、性格的な部分だと思います。文句ばかり言うような方もいましたね。あと「藤真利子」という女優の家ということで、興味を持つ方も少なくありませんでした。当時は個人情報の意識が薄く、私の母の介護だということは募集の時点でわかっていたようです。みなさん女優は白亜の豪邸に住んでいると思うのか、それを見てみたいという好奇心から引き受ける人がけっこういて。

でも、心からやってくれる方は全然、違いますから、高みの見物で来ているなという方はこちらもわかります。そういう方には1回で辞めていただきました。ただ、その高みの見物で来る方がたくさんいました。もう何十人です。

献身的な介護の甲斐あり車いすで出歩けるように

もちろん素晴らしいヘルパーさんもいました。わが家のスーパーヘルパーさんは、もともと安藤和津さんのお母さんの介護をされていた方。私が母を自宅介護にすると決めたとき、和津さんのお母さんが亡くなられた直後で、ヘルパーさんを譲り受けた形です。その方は介護に関する知識がいろいろあって、本当に助けになりました。

毎日欠かさずつけた介護日誌は66冊にも及んだ

── 介護中は日誌をつけていたそうですね。

藤さん：介護を始めた日からスタートして、母が亡くなるまで11年間欠かさず毎日つけてきました。数えてみたら、なんと66冊に。自分でも驚きです。最初はざっくりとした内容から始まって、次第に詳細につけていくようになりました。ノートには体温、血圧、脈、尿や便の量に加え、3食のメニュー、飲み物の種類と量も記載しています。

いま改めて見ると、本当に必死だったなって感じます。食事をしっかり食べてくれた日は花丸をつけるなど、その日の状態も記しました。お医者さまが2週間に1回訪問診療してくださっていたけれど、これを見れば日々の健康状態もわかります。

食事はふつうに食べられたので、それも自宅介護ができた大きな理由でした。日誌を見ると、ハンバーグを食べたり、角煮を食べたりと、いろいろ食べていましたね。ただ途中から糖尿病のため糖分や塩分を控えなければいけなくなり、その計算がまたひと苦労でした。でも、母はおいしくないと食べてくれません。糖類ゼロの甘味料を使って甘みを出すなど工夫して、ずっと食事はとれていました。だから最期があんなに急に訪れるとは思いもしませんでした。

気づかないうちに静かに亡くなった母の最期

── お母さんはどんな最期だったのでしょう。

藤さん：ある日、ヘルパーさんと自宅の台所で打合せをしている間に、いつのまにか亡くなっていました。だから、息を引き取る瞬間に手を取って見送る、なんてドラマのような感じではなくて。でも、自宅で最期を迎える人って、そういうことが多いらしいですね。病院だと隣に座ってずっと顔を見ているから最期を看取ることもできるけれど、「自宅の場合は家事や生活でやることがあるから、亡くなる瞬間に立ち会える人はなかなかいない」と言って、看護師さんが励ましてくれました。

介護中は藤さんがお母さんにネイルを施し気分をアップ！

急に息を引きとるなんて思ってないから、喪服の支度もきちんとしていませんでした。喪服を着るなら当然、半襟をつけなければいけないけれど、私にはできません。そのとき家にいたヘルパーさんと看護師さんに聞いても、誰もつけられないと言います。「どうしよう」と言いつつ喪服を開いたら、半襟がついているじゃないですか。知らないうちに母がつけてくれていたんですね。

その日は仕事があって、母を置いて出かけました。撮影が朝の4時までかかり、家に帰ると母はすっかり冷たくなっていました。撮影中は目が腫れてしまうし、みんなに心配かけるのもよくないから、ずっと泣いちゃいけないと思ってこらえていたけれど、そのとき初めて泣きました。

介護はどれだけやっても後悔する「沼」

── お母さんがお亡くなりになって、10年近くが経ちます。

藤さん：そんなに経つなんて信じらせません。母が倒れる前は、介護なんてまったく考えたこともありませんでした。いまは高齢社会になって、みなさんもやはり親や自分が遠くない将来、要介護状態になる覚悟を持つじゃないですか。でも、あのころは介護自体が一般的ではなくて、しかも私の母の場合はある日突然倒れましたから。ただ、介護は誰にだって起こること。私だってある日突然、倒れるかもしれないし、何が起こるかわかりません。

自宅介護を決意し、日々の食事から介護のしかたまで、私が一つひとつ選択してきました。「ああしなきゃよかった」「こうすればよかった」と、悔やまれることはもういっぱいあります。もっと違う選択をしていたら、母はもっと生き延びていたかもしれないし、ほかの方法があったかもしれません。その思いがずっとあって、いつまでたっても後悔しています。たぶん介護はやってもやっても、後悔はしていたでしょう。もう沼のような感じです。

でも、母も頑張りました。倒れてから11年間生きてくれて、母は92歳で亡くなりました。いま思えば、それだけでもありがたいと思わなくてはいけないのだと思います。無我夢中で介護をしてきました。ずいぶん時間は経ったけど、あのときの思いはずっと変わらず、私の中にあり続けています。

取材・文／小野寺悦子 写真提供／藤真利子