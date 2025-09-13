これ【セリア】で売ってるの！？ 100均に見えない♡「おしゃれトートバッグ」

「これ本当にプチプラ！？」と思わず二度見してしまそうな【セリア】のトートバッグ。シンプルながらも絶妙にトレンドを押さえたデザインで、サブバッグやちょっとしたお出かけなど、さまざまな場面で重宝しそうです。今回は、@ftn_picsレポーターが見つけた、大人世代におすすめの「おしゃれトートバッグ」を紹介します。

メッシュをさりげなく取り入れて

【セリア】「トートバッグ 片面メッシュタイプ」\110（税込）

マチなしのフラットなトートバッグの、片面だけにメッシュ生地を使ったこちら。メッシュ素材をやり過ぎ感なく取り入れるバランスがgood。推し活などで中身を見せたいときはメッシュ面を表に、隠したいときは裏にと、シーンに合わせて使い分けられるのも便利なポイントです。

麻っぽい素材感が大人世代にぴったり

【セリア】「トートバッグ」\110（税込）

落ち着いたネイビーカラーで、使いやすそうなトートバッグ。麻のようなテクスチャーの生地を使っており、高見えする素材感が大人コーデにマッチしそうです。約18cm × 19cmと小ぶりですがマチが9cmあるので、見た目以上の収納力に期待大。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「小さく折りたたむことも出来る」とのことで、旅先でバッグが必要になったときなどにも活躍しそう！

ニュアンスカラー × シマエナガが大人可愛い

【セリア】「ミニトートバッグ シマエナガ」\110（税込）

中央にちょこんと描かれたシマエナガのイラストにキュンとするトートバッグ。本体もイラストも淡色でまとめられていて、大人コーデにも上手くなじんでくれそうです。レポーターとも*さん曰く「500mlのペットボトルが余裕で縦に入ります」とのことで、小さなバッグがパンパンになりがちな人にもおすすめ。

ストライプがコーデのアクセントに

【セリア】「舟形トートバッグ ストライプ」\110（税込）

トートバッグは使いやすさを考えるとつい無地を選びがちですが、意外と使い勝手がよさそうのがマルチストライプのこちら。ピンク × グリーンのストライプは一見ハードルが高そうですが、シンプルコーデのアクセントになってくれるはず。舟形のフォルムも工夫が感じられて、おしゃれな雰囲気です。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N