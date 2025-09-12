俳優の北村匠海（27）が12日放送のNHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に生出演。10歳の時に同局の人気番組に出ていたことを明かした。

2008年、同局「みんなのうた」で歌声を披露していた北村。当時の映像が流れた。

「歌に苦手意識が凄すぎたのでこの頃は。でも僕やっぱ下手くそだったんですよね。『DISH//』が始まった当初も、下手すぎて“お前バラード歌うな”って言われたことも何度もありましたし」と回顧。

「でもそんな中で当時10歳の時にオーディションがあって、母親とカラオケに行って、（歌声を）CDに焼いて送って。本当に懐かしい思い出」としみじみ。

「やっぱ歌って言う所にすごく恥ずかしさはあったんですけど。母親だったりとか父親だったりとかは、きっと喜んでいたのではないかなっていう。当時、仕事の自覚もないですし、ずっと緊張していたのを覚えてますね」と振り返った。

じつは同番組にはその後高校生の時にもう1度出演。「それは歌いながら踊りながら大人数」での出演だったといい「その曲のチームで全国津々浦々でライブ回ってたりとかも」と告白。「『コンピューターおばあちゃん』を踊ったりとか。実は昔は…」と意外な過去を明かした。