春ドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ系）で主演を務めたばかりの志尊淳さんが、シリーズ第5弾となる映画『キングダム 魂の決戦』（7月17日公開）に新キャストとして登場します。志尊さんと言えば、2014年の主演作『烈車戦隊トッキュウジャー』（テレビ朝日系）、ゲイの青年役を好演した2018年の朝ドラ『半分、青い』（NHK総合）などを経て、可愛い・中性的といったイメージでブレイク。ただ、近年の彼が放つオ