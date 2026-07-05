7月5日、GP帯夏ドラマの先陣を切るのが、玉森裕太（36＝写真右）主演「マイ・フィクション」（ABC・テレビ朝日系＝日曜夜10時15分）と、山田涼介（33＝同左）主演「一次元の挿し木」（日本テレビ＝同10時30分）。【もっと読む】「Hey! Say! JUMP」山田涼介のグループ内「独り勝ち」で広がるメンバー間の“収入格差”「マイ・フィクション」は、見知らぬ他人が自分になりすまし、周囲もそれを受け入れているという不思議なことに