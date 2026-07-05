熊本県八代市の永江恵子市議会議員が新人議員に体当たりを行い、威圧的な発言をしたとして懲罰動議が提出され、波紋を呼んでいる。懲罰は地方自治法が定める手続きで、重い順に除名、出席停止、陳謝、戒告の処分がくだされる。永江議員には陳謝をさせる懲罰動議が可決した。【写真】「私は実現したいのです」選挙で熱い思いを語っていた永江議員永江恵子議員の体当たりと威圧的発言「新人議員は6月16日に、汚職事件に関する調査
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