女優の内田有紀が、５日深夜放送の「突然ですが占ってもいいですか？」（フジテレビ系）に出演。演技のタイプを語った。内田は、役から抜け出せなくなるタイプだという。主演した映画「クワイエットルームにようこそ」で、精神科閉鎖病棟に入院する女性を熱演した際を振り返って「気持ちが不安定になっていくという役だった」と説明。「酔っぱらっているような芝居をずっとしていたら、家に着いて迎えの車から降りた時に、着地