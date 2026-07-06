新潟市は市内の2世帯住宅で水道料金（下水道使用料含む）を誤って徴収していたとして謝罪し、超過徴収額については全額返金したと発表しました。誤徴収があったのは新潟市内の2世帯住宅の1階と2階に住む2世帯です。市によりますとこの住宅では家族が1階に1人、2階に3人が生活していますが、ことし5月16日、この住宅の1階の住人から水道の使用量が多いと市に連絡がありました。連絡を受けた市が2日後の18日に現地で調査したところ、