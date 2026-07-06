ブラジル代表のネイマール【写真：ロイター】THE ANSWER

敗退ネイマールの振る舞いに賛否「退場にならないの謎」北中米W杯

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • サッカーW杯でブラジルノルウェーに2-1で敗れ、大会を去った
  • ネイマールは途中出場でPKを決めたが、試合終了の笛とともに涙を流した
  • ロマーノ記者のXによると、試合後にネイマールは代表引退を表明したという
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