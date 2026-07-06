3日に日本公開を迎えた映画『トイ・ストーリー５』が洋画作品として新記録を樹立したことが6日、映画宣伝会社より発表されました 。 ■『アナと雪の女王2』を抜いて1位に新記録となったのは公開初週末3日間の興行成績。動員数は164万人、興行収入24億1510万円となり、これまで首位だった『アナと雪の女王2』（2019年公開／最終興収133.7億円）の初日3日間記録である興収19億4223万円、動員145.4万人を抜き、実写映画も含めた『洋画