混ぜて、冷やして、プラスαの食材を添えるだけ！ヨーグルトの腸活おやつ2品【画像を見る】「みそヨーグルト」があれば、しょうが焼きも腸活メニューに変身！暑い時期にぴったりの、ひんやり＆ヘルシーなおやつをご紹介！発酵食品のヨーグルトと、おなかにうれしい食材を組みわせた、最強の腸活おやつです。混ぜて冷やすだけでできるので、とっても簡単。ぜひお試しください！■どうしてヨーグルトが腸にいいの？お菓子に使うプレ