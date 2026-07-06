銅の値段は3.4倍に普段見慣れている10円玉は、銅と亜鉛、スズの合金（青銅）でできている。金属大手「JX金属」などが発表しているレートから計算すると、6月中旬時点で原料価格の合計は約10.4円。つまり、額面を超えてしまっているのだ。大きな原因は10円玉の95％を占める銅価格の上昇である。【写真を見る】激レア10万円で取り引きされた例もある「1万円札」実際、ここ10年で銅の値段は3.4倍にもなっている。10円玉だけでは