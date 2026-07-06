山本耕一さん（右）と夫人の小林千登勢さん＝1984年5月山本耕一さん（やまもと・こういち＝俳優）1月29日午前2時18分、肺がんのため東京都港区の病院で死去、90歳。東京都出身。葬儀は親族で行った。喪主は長女麻利央（まりお）さん。舞台やドラマで活躍する傍ら、俳優の川崎敬三さんが司会を務めたワイドショー「アフタヌーンショー」にリポーターとして出演。「そうなんですよ、川崎さん」というやりとりは、漫才コンビ「