女優の内田有紀（50）が5日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜1・00）にゲスト出演。仕事に悩んだ時期について語った。この日は「チュートリアル」の徳井義実と共に登場。ホロスコープを得意とする占い師・彌彌告氏の占いを受けた。彌彌告氏から「結構自分を追い詰めてた時期があるんじゃないか」と指摘された内田。人生のターニングポイントは19歳、25歳だったと占われた。「モデルのお仕