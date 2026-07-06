ガールズグループBLACKPINKのメンバー、ジェニーが公演前日にサウナで撮影した写真を公開し、話題を集めた。去る7月4日、ジェニーは自身のインスタグラムを更新。【写真】「え…えっ!?」サウナでのジェニーデンマーク・コペンハーゲンに滞在中に撮影した日常の写真を投稿した。そのほとんどは、物静かで趣のあるコペンハーゲンの雰囲気と、ファッションアイコンらしい彼女のコーディネートが際立つ写真であった。しかし、ファンの