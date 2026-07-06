大阪・関西万博の会場内に設置されていた「ミャクミャクモニュメント」が6日、道頓堀に登場した。【写真】道頓堀に登場したミャクミャクモニュメント 多彩な表情モニュメントのうち「いらっしゃい」が、道頓堀商店街のかに道楽道頓堀本店前に、8月31日まで設置される。道頓堀は、道頓堀川や巨大立体看板、飲食店が立ち並ぶ景観など、大阪らしいにぎわいを象徴するエリア。多くの人々が行き交う街の中心にモニュメントを設置