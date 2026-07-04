5月31日をもって、アイドルグループ「」としての活動を終了し、所属事務所を退所した大野智。7月3日、個人サロンの開設を発表した。さらに、自身の言葉で報告したメッセージ動画での近影が話題となっている。大野は動画で『大野智からのお知らせ』と題したメッセージを公開。動画の冒頭には、「、26年半、本当にありがとうございました」と、まだ実感がないとしながらもファンへ感謝の言葉をコメント。続けて、7月15日から