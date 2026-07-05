「阪神６−４広島」（５日、甲子園球場）阪神が連敗を２で止めた。だが最後は失策が絡んだゲームセットとなり、甲子園が大きくどよめいた。九回、ドリスがファビアンにソロ本塁打を浴びて２点差に迫られた。それでも佐藤輝が三遊間のゴロを鮮やかにさばき、２死までこぎつけた。ここで大盛を左飛に打ち取りゲームセットかと思われたが、左翼に入っていた小野寺がまさかの落球。大歓声がわき起ころうかというところで悲鳴に