中国は、日本時間のきょう午後1時過ぎ潜水艦発射弾道ミサイルの発射実験を行ったと発表しました。中国国営の新華社通信によりますと中国海軍は、日本時間のきょう午後1時1分、潜水艦から訓練用の模擬弾頭を搭載した潜水艦発射弾道ミサイル1発を発射したと発表しました。ミサイルの種類は公表していません。ミサイルは太平洋の予定した公海上の海域に落下したということですが具体的な落下地点については明らかにしていません。中国