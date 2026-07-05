北海道・北見警察署は2026年7月4日、北見市に住む自称・建設作業員の少年（19）を逮捕しました。少年は4日午前11時15分ごろ、自宅で交際中の10代女性の胸のあたりを手で突き飛ばす暴行を加え、けがをさせた疑いが持たれています。女性は意識不明の重体です。4日午前11時半ごろ、「10代の女性が突き飛ばされ意識を失った」と消防から警察に通報がありました。調べに対し少年は「間違いありません」と容疑を認めているということです