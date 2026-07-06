上沼恵美子（71）が6日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」に生出演した。忘れられない結婚式のハプニングを語った。約50年前に挙げた自身の結婚式について、記憶は薄れているという上沼は「ただ、覚えてるのは…」と切り出し、「大口のお客さんっておるやんか。当時CMをやってたところの社長さんが来てはった」と振り返った。続けて「スポンサーと、国会議員の人と、これが（祝儀が）れんがぐらいあった、と。塊！見てた人が