宮城県名取市の交番に爆竹を投げつけて業務を妨げたとして、県警は6日、威力業務妨害の疑いで、県内の男子高校生4人を書類送検した。警察官の反応を面白がる行為「ポリ鬼」が目的だったと説明しており、いずれも容疑を認めている。