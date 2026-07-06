群馬・伊勢崎市の自宅で、小学一年生の長女の首を絞めて殺害した疑いで父親が逮捕されました。自宅からは3歳の長男の遺体も見つかっていて、警察は父親が長男も殺害したとみて捜査しています。会社員の井上敏典容疑者（42）は5日午後、伊勢崎市田中島町の自宅で小学一年生の長女・明莉さん（6）の首を絞めて殺害した疑いがもたれています。仕事から帰宅した母親が布団の上で倒れている明莉さんと3歳の長男・柊利ちゃんを見つけ消防