ショートヘアにしたいけれど、「自分に似合うスタイルが分からない」「どれも同じに見えそう」と感じていませんか？2026年夏のショートヘアは、長さやシルエットだけで選ぶ時代ではありません。大切なのは、「似合う髪型」を探すことではなく、「どんな印象になりたいか」を基準に選ぶこと。そこで今回は、大人世代が取り入れやすい「正解ショート」を、なりたい印象別に３つ紹介します。横顔美人をめざすなら「くびれショート」横