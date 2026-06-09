現在放送中の月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（フジテレビ系）に、宇宙飛行士の野口聡一氏のサプライズ出演が話題となっている。同日に更新された番組のオフィシャルSNSアカウントでは《柏木道則 役#野口聡一》《JAXA有人宇宙技術部宇宙医学グループセンター長を演じてくださいます》と告知された。野口氏の出演は15日の放送回に予定されている。「『サバ缶、宇宙へ行く』は、福井県の高校生と教師たちが地元の名産品であるサ