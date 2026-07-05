宝泉薫さんによる『週刊女性』の名物連載「人生アゲサゲ分かれ道」。今、ニュースな大野智さんを取り上げます!【写真】新たな“聖地”へ、嵐ラスト公演でドームホテル宿泊客による「感動の演出」大野智の芸能活動の継続を思わせる記述が嵐の活動終了から2週間が過ぎた6月14日、大野智のなりすましアカウントがSNSに現れた。すぐに削除されたものの、3万人を超えるファンがだまされ、フォローする事態に。ほかの4人以上に、その