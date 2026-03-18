沖縄尚学・末吉良丞インタビュー（前編）沖縄尚学の比嘉公也監督は、厳しく選手と向き合う指導者として知られている。練習中の選手と比嘉監督のやり取りを見ていても、選手からは指揮官に対する畏怖の念が伝わってくる。だが、エース左腕の末吉良丞（すえよし・りょうすけ／新３年）は別だった。泰然と、フラットに。口数は多くなくても、比嘉監督とごくふつうにコミュニケーションを取っていた。２年春から３季連続甲子園出場