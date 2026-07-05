日本中を「立つの？！ 立たないの？！」と大熱狂させた、あの千葉市動物公園のアイドル・レッサーパンダの風太くんが、7月5日に23歳の誕生日を迎える。人間に換算するとなんと100歳前後の超おじいちゃんだ。【貴重写真】バットのおもちゃを持ったヨチヨチ歩きの大谷翔平大谷翔平と風太くん今も元気な姿を見せてくれる風太くんだが、実はこの7月5日は日本が誇るビッグスター、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（32）の誕