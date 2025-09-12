「太りやすさ」はほぼ３歳までに決まる！？ 成長期にこそ注意したい生活習慣とは【眠れなくなるほど面白い 図解 栄養素の話】

子どもの頃やせていた人は大人になっても太らない？

脂肪細胞の数が多いほど肥満に

幼児期の生活習慣が、将来の太りやすさに大きく関わっていることをご存じでしょうか。そもそも肥満とは、人間の体に脂肪を蓄積させる「脂肪細胞」の数が増えたり、肥大したりすることで引き起こされます。そして脂肪細胞の数は、ほぼ３歳までに決まると考えられています。

幼児期に余分な栄養をとり過ぎると脂肪細胞の数は急速に増大し、その数はやせても減ることはありません。つまり、幼児期に太っているということはそれだけ脂肪細胞の数が多いということで、大人になっても太りやすい体質であることを意味しているのです。

「子どもだからいくら食べても大丈夫」というのは大きな誤解。肥満は様々な生活習慣病を引き起こす原因にもなります。成長期こそバランスのよい食生活や適度な運動習慣を心がけ、脂肪細胞を増やし過ぎないようにすることが、将来の健康のためにも重要なのです。

一方で、幼児期にやせていた人でも油断はできません。最近の研究によると、食べ過ぎや運動不足により脂肪が溜まり続けると、大人であっても新しく脂肪細胞がつくられてしまうことがわかってきたのです。子どもの頃の体形に関わらず、運動不足やエネルギー過多の生活習慣が続けば脂肪細胞が増え、太りやすい体質へと変わってしまうおそれは十分にあります。

脂肪細胞は大人になってからも増える

体脂肪は一度つくられると減ることはない。3歳までに急速に増加する。

