100均で買ったとは思えない♡ずっと触ってたくなる極ふわ感！高見えミニバッグ

この極ふわ感がたまらない！ダイソーで見つけた高見えミニバッグをチェック

ダイソーを訪れると、そこにはもう秋を感じるアイテムたちが！まだまだ暑い日が続いていますが、品物を見ていると涼しい季節が恋しくなってきます。

今回筆者が手にしたのは、この極ふわのミニバッグ。まだ気が早いかな…？と思いつつも、その可愛さにやられて買ってきてしまいました♡

商品名は『エコファー舟形トートバッグ』。お値段は￥330（税込）。バッグ売り場に並んでいました。毛足が長めで、触り心地はふわっふわ。特に持ち手の部分にはクッション性があり、ずっと触っていたくなる気持ち良さです♡

人工毛皮でできた製品なので、「本物の毛皮は使いづらい…」と感じる方にもおすすめです。こちら洗濯や水で濡らすといった行為は不可ですが、ブラッシングしたりホコリをはたいたりすればキレイに使い続けられます。さらにお値段も良心的なので、気軽に使えるのが嬉しいですね。

驚いたのがこの収納力。小ぶりなバッグですが、マチがあるのでお出かけに必須なアイテムはしっかりと入りました。写真では、充電器やイヤホンなどのガジェット類を入れたポーチ、スマートフォン、三つ折りの財布を収納しています。

レザー調のお洒落なフタも付いていますが、プラスで心強いチャックもあるのが◎中身が飛び出る心配もないので、安心して持ち運べます。デザインの良さだけでなく、機能性も兼ね揃えているので、秋冬で重宝すること間違いなしです。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。