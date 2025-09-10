〈「都内のマンションで…」坂口健太郎(34)が年上の一般女性と同棲していた！《独占スクープ》〉から続く

「週刊文春」が報じた、俳優の坂口健太郎（34）と年上の一般女性A子さんの同棲関係。「週刊文春」の取材では、さらに、A子さんと交際中に俳優の永野芽郁（25）との関係が発覚していたことがわかった。

坂口は、19歳で「メンズノンノ」のモデルとして芸能活動を始め、2014年に俳優デビューを果たすと数々のドラマや映画に出演。とりわけ2021年に放送された連続テレビ小説「おかえりモネ」（NHK）ではヒロイン・清原果耶の恋人で医師の菅波光太朗役を演じ、大ブレイク。

芸能界きってのモテ男として知られるが、実は三角関係のもつれから壮絶な修羅場が演じられていた。

一般女性と同棲生活を送る一方で「永野芽郁さんと親密な関係に…」

A子さんの知人が明かす。

「実は、坂口さんはA子との同棲生活を送る一方で、3年ほど前からしばらく、永野芽郁さんと親密な関係に陥っていたのです」

「お付き合いをしていたことは事実ですが、当時別の方とも交際されていたことは存じ上げておりませんでした」

映画「俺物語!!」（2015年）や「仮面病棟」（2020年）など共演作が多い2人。“めいたろう”の愛称でも親しまれていた2人のコンビだが、果たして真相は？

永野の所属事務所に事実確認をしたところ「過去にお付き合いをしていたことは事実ですが、当時別の方とも交際されていたことは存じ上げておりませんでした」と回答。

一方、坂口の所属事務所側は取材に応じたが、永野との関係については触れなかった。

