この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで配信された「自分が幸せでないと他人を幸せにできない理由とは？周囲の人を成長させるために重要な考え方について解説します！」にて、脱・税理士の菅原氏が登場。今回の動画では、菅原氏が部下やビジネスパートナーの成長を促す秘訣や、組織文化の重要性について語った。



菅原氏が紹介したのは『部下を持ったら一番最初に読む本』（著者：アチーブメント株式会社 取締役 橋本拓也氏）。

この書籍は読者が選ぶビジネス書総合グランプリを受賞したベストセラーで、菅原氏は自身の体験も交えながら「部下だけでなくビジネスパートナーにも参考になる」と高く評価する。その中でも「個人の成長支援の技術」と「水質管理の技術」という2つのノウハウを掘り下げて解説した。



「人の価値観や結果は、時間とお金の使い方に表れる」と切り出した菅原氏は、「本当の価値観は口で語るものではなく、普段の行動に現れる。自分が幸せでなければ他人を幸せにはできない」と強調する。部下の成長支援においては、目的（何のためにやるのか）と目標（どこまでやるのか）を明確にし、さらに「目的と目標と行動が一致した時に初めて成果が生まれる」と語った。



また、部下との信頼関係を築くには、上司が自分の思いや目標を率直に開示することが有効だとし、「まずは自分が満たされることが大切。自己犠牲では本当の意味で相手の幸せにはつながらない」と力強くアドバイスする。フィードバックにおいても、主語を「君」ではなく「私」に置き換えることで、相手の防御反応を避け、行動変化を引き出せると解説した。



さらに動画後半では、組織の“水質＝文化”管理についても持論を展開。ピーター・ドラッカーの「文化は戦略を朝食として食べてしまう」という言葉を引用し、「どんなに優れた戦略も、文化が弱ければ意味がない」と訴える。そして、文化を確立してしまえば戦略以上に強力な力を持つと述べた。



菅原氏は「組織文化は一朝一夕では築けない。“ローマは一日にしてならず”」と例えつつ、スパン・オブ・コントロール（1人の管理者が直接マネジメントできる人数の目安）や、アメリカの経済学者であるチェスター・バーナードの「共通目的・共同意欲・コミュニケーション」という3つの条件に触れながら、「会議や日々のルール、フィロソフィーの共有を通じて少しずつ水質を整えることで、強いチームが育つ」と自社の実例も交えて語った。



具体的なフィードバックの言い換え例や、会議の工夫などは動画の中で詳細に示されている。理論だけでなく実務に直結するヒントを得たい人にとって、見逃せない内容となっている。