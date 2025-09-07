9回2死時点での勝利確率は「99.6％」

【MLB】オリオールズ 4ー3 ドジャース（日本時間7日・ボルティモア）

屈辱のサヨナラ負けはまさに“歴史的1敗”だった。ドジャースは6日（日本時間7日）、敵地・オリオール戦に3-4で敗れた。山本由伸投手があと1死でノーヒットノーランを逃し、直後に救援陣が逆転を許した。米記者が伝えたのは衝撃のデータだった。

あと1死で悪夢が待っていた。9回2死でノーヒットノーランに“王手”をかけていた山本がホリデイに被弾。2点差に迫られたところで降板した。続くトライネンが3四死球、被安打1の大乱調。1点差になり、満塁のピンチでスコットに切り替えたが、2点適時打を浴び、サヨナラ負けとなった。

米データサイト「ファングラフス」のデータによると9回2死になった時点でのドジャースの勝利確率は「99.6％」だった。まさかの0.4％を引いた悪夢の敗戦に、記録マニアとして知られるMLB公式サイトのサラ・ラングス記者は勝利確率（win probability）のグラフを公開し「次元の違う うわぁぁぁぁぁ！」綴った。

また、同記者は「オリオールズは今夜、エクスパンション時代（1961年以降）のMLBで、あと1アウトからノーヒッターを阻止し、試合に勝利した唯一のチームとなった」と投稿。ファンも「このチームは本気で自分たちを見つめ直す必要がある」「野球なんて嫌いだ。最悪」「ありえないほど急転直下」「これほどひどいレギュラーシーズンの敗戦は記憶にない。信じられない」とコメントしていた。（Full-Count編集部）