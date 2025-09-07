5連敗でついにパドレスと1ゲーム差に

【MLB】オリオールズ 4ー3 ドジャース（日本時間7日・ボルティモア）

屈辱的な敗戦に米記者も唖然としていた。ドジャースは6日（日本時間7日）、敵地・オリオールズ戦に3-4で敗れた。山本由伸投手が9回2死までノーヒットノーランをぶち壊すまさかの展開。試合後、米メディアも一斉に屈辱的な敗戦を報じた。

悪夢が待っていた。9回2死までノーヒットピッチングをしていた山本がソロを被弾。直後に交代したトライネンが1点差まで迫られ、尚も満塁のピンチを招いて1死も取れずに降板した。スコットも中前へ2点サヨナラ適時打を浴びて逆転負けとなった。

これで5連敗。9月未勝利でパドレスとのゲーム差は1縮まった。試合後、 米メディア「ドジャース・ネーション」のノア・カムラス記者は「ドジャースにとって今シーズン最悪の敗戦だ」「ドジャースはどん底に落ちた。この敗戦はどの角度から見ても言い訳できないものだ」と断罪した。

さらに米全国紙「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者も「あっという間に、有頂天の状態から一転して、 今シーズン、ドジャースにとって最も胸をえぐられるような敗戦となった」と惨状を報告した。（Full-Count編集部）