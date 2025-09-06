ネコ山「現金が欲しいんすよ！」住信SBIネット銀行NEOBANK外貨積立キャンペーン攻略法を伝授
ポイント活動系YouTuber・ネコ山氏が、自身のチャンネルで「現金 現金 口座の数だけGETだｧ 住信SBIネット銀行NEOBANK 外貨積立キャンペーン」という動画を配信し、新たに始まったNEOBANK系外貨積立キャンペーンの詳細や攻略法について語った。動画の冒頭で「現金、現金、とにかく現金が欲しいんすよ」と切り出したネコ山氏は、今回のキャンペーンが日本円ではなく米ドルでの積み立てであることに触れ、「ドルは為替リスクありますからね。なので、人によっては軽減するかもしんないっす」と解説。まずは各自で内容を確認することを呼びかけた。
今回のキャンペーンでは、対象期間中に米ドルの積み立て設定と約定を2ヶ月連続で行うと、1つの口座につき現金500円がもらえる。しかも「これね、口座持ってる数だけね、攻略できるんすよ」と語り、複数のNEOBANK口座を持っている場合、それぞれでキャンペーンを活用できる“複数攻略”の可能性を強調。「数えたら僕ね、口座10何個持ってました。もう、攻略やり放題っすよ」と、自身の攻略状況も披露した。
ただし、過去のキャンペーンでは1人1視点のみ対象とされたことがあったが、今回は「記載がないんでね、複数攻略できると思います」と判断。「ちゃんと複数攻略ダメな時はね、こうやって書いてくれるんすよ。なので、複数攻略OKだと思います」と、公式の案内も引用しながら視聴者に見極めを促した。
一方で、外貨積み立ての手数料やリスクに関する点も丁寧に検証。「積み立て時はお金取りません。円に戻す時ね、1ドル6,000取られますね。1万円だと約4円程度」と、実質コストの低さや、ポイント還元なども紹介。「気にするのはね、為替の動きだけ」と語った上で、単純な現金獲得だけでなく、「一緒に資産形成、頑張りましょう」と呼びかけた。
設定方法や注意点、さらには「米ドルの積み立てを2ヶ月行い、売却はタイミング次第」「積み立てを終えれば、設定解除はOK」と、入門者にもわかりやすい解説も展開。「今回ね、やること簡単なんですけど、2ヶ月にわたるじゃないっすか。それが嫌なんですよね」と本音もちらりと明かした。
エンディングでは、「このチャンネルはお金を貯めることについて発信してます。将来に向けて一緒にポイカツ頑張りましょう。今日も見てくれてありがとうございます」と語り、「バイバイ、またねー」と笑顔で動画を締めくくった。
