『預けるだけなのに大幅に節税できる制度！？加入しないと一生後悔する！』という動画タイトルで、脱・税理士の菅原氏が小規模企業共済について熱く語った。動画冒頭から「できれば満額7万円、究極的には借金してでも7万円を拠出すべき。借金の利息負担よりも、節税効果の方が圧倒的に大きい」と繰り返し、加入を強く推奨する持論を展開した。



菅原氏は「小規模企業共済は個人事業主や会社役員が退職金の積立として利用できる制度」と説明。加入による具体的なメリットや、毎年の積立額がそのまま所得控除になり、多額の節税効果があることを、豊富な実例を交えわかりやすく解説した。菅原氏自身も「毎年84万円を拠出し、最高税率であれば46万2000円の税負担軽減につながる」と体験を交えて強調。



また「退職時や事業廃止時には退職所得扱いで受け取ることができ、税制上も非常に優遇されている。さらに貸付制度も活用できて、借り入れた資金で資産運用も可能」と、制度の活用方法を紹介。一方で、「本当に誰でも加入できるわけではない」、「加入できると誤解して手続きしてしまい、後に脱退を迫られる人もいる」とし、加入可否の条件についても丁寧に取り上げた。



菅原氏が解説した事例集では、「サラリーマンをしながら個人事業主として活動している人（正社員は原則不可、パート等は可）」や「営利を目的としない法人の役員」「従業員数が一定以上」など、注意が必要なケースを多数紹介。「順番や雇用形態、従業員数など細かいルールはあるが、とにかく“加入できる時にすぐ手続きをする”ことが鉄則」と力説し、「後々条件を満たさなくなっても脱退の必要はないが、最初のタイミングを逃すと一生後悔する」と呼びかけた。



動画の最後に菅原氏は「事業の成長で従業員数が増えても、一度加入すれば脱退の必要はない。だからこそ“借金してでも満額7万円を拠出すべきだ”と伝えている」と改めてアドバイスした。



今回の核心は「誰が、いつ、どのように加入できるのか」。サラリーマン兼業の扱い、非営利法人役員の可否、生命保険外務員と代理店経営者の違い、事業専従者と共同経営者の境界、従業員数カウントの落とし穴まで--中小機構の事例集をもとに、NG・OKの線が明快に整理されている。



そして何より重要なのが“順番”。先に加入しておけば、その後に会社員化や規模拡大があっても原則継続できる。逆に、要件を満たす前に動かなければ入口で止まる。ここを外すと、節税のチャンスを永久に逃すことになる。



本編では、制度の線引きに自信がない人ほど、この回で“押さえるべき境界線”が一気に理解できる。副業期→独立、個人→法人成り、規模拡大を考えている人には特に有益な内容。動画で細部の条件と具体例をぜひ確認してほしい。