お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービー（41）が2日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）に出演。夫との交際当時のやり取りを明かした。

この日は将来の妊娠に備えて採取した卵子を凍結保存する「卵子凍結」がテーマ。約10年前に卵子凍結をした経験があるバービーは「卵子保存した時は独身でパートナーもいなかった」と話したが、「その時に（卵子凍結を）やっておいて良かったなって思ったのは、卵子の画像みたいなのを持っていたんですよ、病院でいただいたやつ。この人いいかもしれない、みたいな人に“ねえ私の卵子見る？”って見せたんです」とまさかの活用法を明かした。

2人の男性に見せたといい「とある人は“見せなくていい”ってちょっと汚いものを見るかのようなリアクションだった」というが、現在の夫は「“見たい見たい！可愛いね”って言ったんですよ。愛おしさを感じたんです」と告白。

「この人なんていい人だろうって、子育てをしていく映像がイメージできた」と振り返り、「（卵子の画像が）いいパートナーを見つける踏み絵みたいなもので」と話して共演者の笑いを誘っていた。

バービーは2021年に6歳年下の一般男性と結婚。昨年8月に第1子を出産している。