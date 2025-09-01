伝説の殺し屋が中学生からやり直す！ 藤巻忠俊『キルアオ』アニメ化、26年放送開始＆ティザーPV解禁
藤巻忠俊による週刊少年ジャンプの人気漫画『キルアオ』がアニメ化、2026年にテレビ放送されることが決定。併せてティザービジュアル＆PV解禁されたほか、藤巻からコメントも到着した。
【動画】中身は伝説の殺し屋39歳、見た目は中学生！ “青春やり直し系”アクション・コメディー『キルアオ』ティザーPV
『黒子のバスケ』『ROBOT×LASERBEAM』などで知られる藤巻忠俊の同名の人気漫画をアニメ化。伝説の殺し屋として、どんな不可能な依頼もこなしてきた39歳の大狼十三がある日、謎の蜂に刺され13歳の姿になってしまったことから中学校に通いさまざまな事件や殺し屋たちとのバトルに挑む“青春やり直し系”アクション・コメディーだ。
大狼十三（おおがみ・じゅうぞう）は、どんなに困難な依頼も成し遂げる伝説の殺し屋。ある日、とある組織を壊滅させた十三は謎の蜂に刺され、気を失ってしまう。目を覚ますと十三は39歳の大人から13歳の子どもの姿になっていた。驚く十三の元にボスから「その姿で中学校に潜入せよ」と司令が下る。彼を待ち受けていたのは、個性豊かなクラスメイトたちとの青春スクールライフだった―元の姿に戻ることができるのか？ 十三のもとに刺客が迫る。
ティザービジュアルには制服を着て、通学鞄を持つフツーの学生かと思いきや、片手に拳銃をキメる十三の姿が。ティザーPVの映像では、謎の組織を壊滅させるべく、激しいアクションを繰り広げる十三が映し出されている。しかし、謎の蜂に刺され気を失って目を覚ますと、まさかの中学生の姿に…。衝撃を受け唖然とする十三。始業チャイムが鳴り響き、これから始まるカオスな学園生活の開幕を知らせるような本作にふさわしいコミカルな内容になっている。
監督はアニメ『君に届け』シリーズや『GREAT PRETENDER』などで知られる鏑木ひろ、制作スタジオは『黒子のバスケ』をプロデューサーとして手がけた黒木類が率いるCUE。
原作者の藤巻は「今まで応援してくださった読者の皆様ありがとうございました。連載は終わるんですが…幸運にもアニメにしてもらえることになりました…！ おじさんが動くぞ！ラーメンをすする音がするぞ！家庭科部が喋るぞ！…言葉にするとなんなんでしょうね凄いのか凄くないのかよくわかりません。放送は来年、それまで残りのコミックスも出るし個人的にも何かやろうかと思っています。凄いのか凄くないのかよくわからないキルアオをこの先もぼちぼち楽しみながらふんわり期待してアニメをお待ちください」とコメントを寄せた。
アニメ『キルアオ』は、2026年放送開始。
