¾¾°æ½¨´î¤¬´¶Æ°¤·¤¿¡È¸÷·Ê¡É¡¡33Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂÎ¸³¡Ä¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤¿Ì¾¶Ê¡¢Ëº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿´¶¼Õ¤ÎÁÛ¤¤
¾¾°æ½¨´î»á¤ÎÊì¹»¡¦À±ÎÇ¹â¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬±þ±ç¤Ë¤«¤±¤Ä¤±¤¿
¡ÖSATO presents ¹â¹»Ìîµå½÷»ÒÁªÈ´ vs ¥¤¥Á¥í¡¼ÁªÈ´ KOBE CHIBEN¡×¤¬8·î31Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö4ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¾¾°æ½¨´î»á¤ÏÂè2ÂÇÀÊ¤Ç¹ë²÷¤Ê±¦±Û¤¨ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£2Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë°ìÈ¯¤ÇÌ¾¸Å²°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡È¥´¥¸¥é¡É¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡5²óÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¹±Îã¤Î¿¿·õ¾¡Éé¤Ï¥¤¥Á¥í¡¼»á¤ÎÃÏ¸µ¡¢°¦ÃÎ¤Ç½é³«ºÅ¡£±¦ÍãÀÊ¤Ç¤ÏÆ±»á¤ÎÊì¹»¡¢°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ¹â¤Î±þ±çÃÄ¤¬µå¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Îº¸ÍãÀÊ¤Ë¤Ï¾¾°æ½¨»á¤ÎÊì¹»¡¢À±ÎÇ¹â¤Î±þ±çÃÄ¤¬ÀÐÀî¸©¤«¤é¶î¤±¤Ä¤±¡¢¿áÁÕ³ÚÉô¤Î±éÁÕ¤ä¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÀ¼±ç¤¬¶Á¤ÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹çÃæ¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÆ±¹»¤ÎÌ¾Êª±þ±ç¶Ê¡ÖÀ±ÎÇ¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¡×¡£¾¾°æ½¨»á¤â¡Ö»°½½²¿Ç¯¤Ö¤ê¤ËÊì¹»¤Î±þ±ç¤ÎÃæ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡Ö5Ï¢Â³·É±ó¤Î¡¢¤¢¤Î»î¹ç°ÊÍè¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï1992Ç¯¡¢²Æ¤Î¹Ã»Ò±à2²óÀï¤ÎÌÀÆÁµÁ½Î¡Ê¹âÃÎ¡ËÀï¡£ÃíÌÜ¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤À¤Ã¤¿¾¾°æ½¨»á¤Ï5ÂÇÀÊÏ¢Â³¤Ç·É±ó¤µ¤ìÇÔÂà¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¤Ï¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Êì¹»¤Î±þ±ç¤ÎÃæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¤È¤°ÊÍè33Ç¯¤Ö¤ê¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤À¤«¤é¤¤¤¤¤â¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¡ØÀ±ÎÇ¥³¥ó¥Ð¥Ã¥È¡Ù¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£¸åÇÚ¤Î»×¤¤¤â¾è¤»¤Æ¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë±¿¤ó¤ÀÆÃÂç¥¢¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤È¤Ã¤Æ¤â¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤ÏÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤Æº¸ÍãÀÊ¤Ë¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£¸åÇÚ¤¿¤Á¤ÎÇ®¤¤À¼±ç¤Ï³Î¤«¤Ë¾¾°æ½¨»á¤Î¿´¤ËÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ê¿ÀµÈ¹§¾» / Takamasa Kanki¡Ë