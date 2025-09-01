「社会の助けになりたい」と情状酌量訴えも…女性を集団性的暴行→懲役3年半に不服の元NCT・テイル、控訴審初公判日が確定

K-POPボーイズグループNCTの元メンバー、テイル（本名ムン・テイル）の控訴審が9月から始まる。

【写真】「酒を飲み歩いている」テイルの近況

『毎日経済』などの韓国メディアが9月1日までに報じたところによると、ソウル高裁・第11-3刑事部が来る9月17日、テイルおよび共犯の2人に対する性暴力犯罪の処罰などに関する特例法違反（特殊準強かん）の容疑の控訴審初公判期日を行うことがわかった。

テイルは昨年6月13日午前2時33分ごろ、ソウル・梨泰院（イテウォン）の飲食店で知り合った中国人女性を酒に酔わせ、タクシーで瑞草（ソチョ）区にある共犯者の自宅に連れて行き、泥酔して意識を失った同女性を友人2人とともに集団で性的暴行した容疑がもたれている。

当時、テイルは警察に立件された翌14日に自身の誕生日を祝してSNSで生配信を実施。同年8月にはNCT 127のデビュー8周年記念ファンミーティングにも参加した。

（写真提供＝OSEN）テイル

ソウル中央地裁・第26刑事部は今年7月10日、テイルおよび共犯者2人に懲役3年6カ月を言い渡し、その場で拘束。併せて性暴力治療プログラム40時間の履修、5年間の児童・青少年・障がい者関連機関への就業制限などを命じた。ただ、テイルら3人はこの判決を不服とし、同月17日に控訴状を提出していた。

1審判決で、裁判所は「被害者が酒に酔って抵抗不能の状態であったことを利用し、順番に性的暴行を加えた点で、犯行の質は極めて悪質だ。被害者は外国からの旅行者であり、見知らぬ地で被害に遭ったことで精神的に大きな苦痛を受けたと見られる」と指摘。一方でテイルら3人が初犯であること、犯行を認めていること、被害者と示談が成立しており処罰を望んでいないことなどを考慮し、情状酌量したことも伝えた。

テイルは当時の最終陳述で、「被害者に大きな被害を与えたことを後悔しており、申し訳ない気持ちを持っている。今回のことで失望させてしまったすべての方々に謝罪したい。善処してくださるのであれば、一生に与えられた最後の機会だと思い、社会の助けになる」と訴えていた。

◇テイル プロフィール

1994年6月14日生まれ、本名ムン・テイル。2013年にSMエンターテインメントに入り、約3年半、練習生として過ごした。2016年4月にボーイズグループNCTの初ユニット「NCT U」のメンバーとしてデビュー。同年7月には「NCT 127」のメンバーとしてもデビューした。2021年7月、インスタ開設から1時間45分でフォロワー100万人を突破し、当時のギネス記録を更新した。2024年8月、性犯罪関連の刑事事件で提訴された事実が確認され、グループ脱退が発表された。