12人産んだ助産師HISAKO「胎動が激しい＝活発な子ども説は根拠なし！」医学文献と実体験で語る

YouTubeチャンネルで人気の『胎動の激しさと子どもの性格は関係あるの？』の動画にて、12人産んだ経験を持つ助産師HISAKOさんが視聴者からの「胎動が激しい赤ちゃんは生まれてからも活発？胎動が穏やかな子は性格も穏やか？」という質問について丁寧に回答した。



HISAKOさんは「私は大抵の質問は答えられるんですけど、これは即答できませんでした」と率直に明かし、医学文献を徹底調査。しかし、「34年前の古い文献しか見つけられなくて…」と照れ笑いしながらも、北海道大学の論文を紹介。「医学ってどんどん発展しているから、昔のデータだけじゃ判断できない」と、最新研究を踏まえた冷静な視点を示した。



自身の12回の妊娠経験からも、「生まれてきてから活発だった子が胎動激しかったかというと、そうでもないかな」とコメント。一方で、「胎動が激しい、穏やかという感じ方は“赤ちゃんの位置・体勢”や“お母さんの日常環境”の方が影響する」と述べ、「体動が強いからと言って元気、穏やかだからと言って体が弱いというわけではない」と解説した。



医学文献にも「その子の気質や性格による胎動の違いはほとんどない」と結論されていたことを紹介。「赤ちゃんの性格は、生まれて2ヶ月くらいで片鱗が見えてくる」とし、「おなかの中での動きで性格を決めつけるのは違うかな」と語った。



動画の締めくくりには、「動いていること自体が元気な証拠。弱かろうが強かろうが胎動を感じていれば大丈夫。1時間以上全く動かない場合のみ病院へ」とアドバイスし、安心するよう呼びかけた。さらに「女子は甘いものに反応して胎動が活発になる傾向がある」という性別ごとのユニークな統計も披露。妊婦たちに向けて「胎動を楽しんで」と、力強いメッセージを届けていた。