ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢5»î¹ç¤Ö¤ê46¹æ¤Ê¤ë¤«¡¡D¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¡Ä¥É·³¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
D¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¥«¡¼¥ÉÂè2Àï
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡¼ D¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö31Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï30Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö31Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¡£5»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë46¹æ¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡29Æü¡ÊÆ±30Æü¡Ë¤ÎÆ±Àï¤Ç¤Ï3ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤Ç3»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤È¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÇÔ¤ìÏ¢¾¡¤¬4¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£8·î¤Ï»Ä¤ê2»î¹ç¤Ç¡¢¤¤¤¤·Á¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ì¤ë¤«¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤¬ÀèÈ¯¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ïº¸ÏÓ¥í¥É¥ê¥²¥¹¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¡£ÂçÃ«¤Ï²áµî¤ÎÂÐÀï¤ÇÂÇÎ¨.313¡¢1ËÜÎÝÂÇ2ÂÇÅÀ¤ÈÆÀ°Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë