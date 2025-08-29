この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師HISAKO「スマホ見せても子どもはちゃんと育つ！テレビ世代が証拠」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで人気の“12人産んだ助産師”HISAKOさんが、「スマホ・テレビ どのぐらい子どもに観せてOK？」という動画で、現代の子育てにおけるスマートフォンやテレビとの付き合い方について自身の見解を語った。HISAKOさんは「今時もうスマホって手放せないですよね。静かになるしね」と素直な現場感を交えながら、ママたちからの「スマホやテレビを子どもにどこまで見せていいのか」という切実な悩みに寄り添った。



冒頭では、「スマホ、これ子供に良くないからって、完全に引き離すっていうのは現実的かっていうと無理やねん」と、現代社会におけるスマホとの切っても切れない関係性を解説。一方で、「確かにスマホを一日中ずっと渡し続けるのは良くないと思う。でも、それを本当にやってるママなんていない」と断言し、「何事もね、もうバランスなんですよ、なんせ」とバランスの大切さを強調した。



さらに自身の体験を引き合いに出し、「私なんかもうテレビ世代やったわけですよ。でも、じゃあ私、テレビばっかり見てきたことで大人になってから人格形成に影響したかと言われると、私的にはつながらへんねんなー」とコメント。「テレビもダメ、スマホもダメって言われても、歴史は繰り返してるだけ。対象がテレビからスマホに変わっただけで、本質は一緒」とした。



HISAKOさんは「文明の電子機器は絶対デメリットとメリットが一緒にある。大事なのは、副作用が出ないように上手に使うこと」と医療従事者ならではの知見をもとに説得力ある持論を展開。また、「子供に見せるのが問題なんじゃなくて、ママ自身がスマホに夢中で子供の話を聞いてあげないことの方が、よっぽど良くない」と、「パパにやられて嫌なことは、子供にもしてはいけない」と経験に即したアドバイスも加えた。



動画の締めでは、「一番大事なのは、ママがストレスを感じずに子育てできること。便利なものは使ったらええねん」と、悩める親たちにエール。「スマホを見せたからといって、そんなことで子供がどうのこうのなりません」と語り、「12人目妊娠中、助産師HISAKO子育て学校、チャンネル登録してぜひ、入学してください」と自身の活動もアピールして動画を結んでいる。