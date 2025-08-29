この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「BABYMETALが『METAL FORTH』で、ついに全米9位入りを達成。日本人グループ初の快挙を生むまでの歴史が凄いです」で、エンタメ系ブロガーの徳力基彦氏がBABYMETALの4枚目のアルバム『METAL FORTH』が全米ビルボードアルバムチャートで9位を獲得した快挙、その裏にあるグループの歴史や戦略について熱く語った。



徳力氏は「日本人グループで初、日本語歌唱曲でも初のトップ10入り。本当にめでたい」と祝福しつつ、その“初”という定義には理由があることを冷静に解説。「実はJojiさんがそれ以前に個人で上位を獲得していることから、『日本人グループ』として初、というまとめ方になっている」と背景を説明した。



チャートインの快挙の根底にあるのは、BABYMETALが10年以上にわたり積み重ねてきたワールドツアーと徹底した現地ファン分析があるという。「毎年のように25ヵ国で94公演もこなし、世界各地のフェスやツアーを“武者修行”のような心意気で回ってきた。この行動力が、一つひとつのコラボや現地ファンの熱狂に繋がっている」と徳力氏は指摘。「最初は激しい反発もあったが、唯一無二のパフォーマンスでメタルファンを魅了し、ファンへと変えてきた」とBABYMETALの地道な努力を称賛した。



さらに徳力氏は「今回、10曲中7曲がコラボ。日本ではコラボが多いと批判もあるが、海外ではそれが主流。BABYMETALはその最先端を走っている」と世界標準の音楽シーンにおけるBABYMETALの戦略を絶賛。「自分たちの仲間になったアーティストたちと共に、各国で支持されている。コラボごとに意味があり、現地チャートへの波及力も大きい」と分析した。



また、徳力氏は「音楽は言語を超える。BABYMETALのライブで海外の観客が日本語の曲を一緒に歌う光景を見て、本当にこういうことなんだと実感した」と衝撃を語り、日本の音楽業界に対して「コラボの重要性」と「グローバルで仲間を作る視点」の必要性を強調。今後の日本アーティストの海外進出に向けても「単なる日本発信ではなく、“世界の音楽コミュニティの一員”という意識転換が求められる」と提言した。

