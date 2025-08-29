この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【妊活】妊娠検査薬（きほん）のキというタイトルで発信した動画で、12人の子を持つベテラン助産師HISAKOさんが、「妊娠検査薬」の仕組みや正しい使い方、そして自身のリアルな体験談について語りました。妊活をしている人にとって身近な妊娠検査薬ですが、HISAKOさんは「便利な世の中になった」としつつも、「みんながみんな妊活して妊娠を望んでいるわけではなく、検査薬の存在すら知らない人もいる」と初心を振り返りました。



妊娠検査薬は、妊娠したときだけ体内で一気に増える“HCGホルモン”を検出するもので、「妊娠していない時にはHCGは一滴も出ていません。妊娠するとダーッと増える。だから“0か100か”みたいな話やからこそ、正しく使えば99.8%の精度なんです」と強調。「正しく使わないと正確に判定できない」とも述べ、利用のタイミングと方法の重要性を訴えました。



動画内では「私は12人産んでますが、全員ゴリゴリの妊活で授かった子です」と自らの妊活経験をオープンに語り、「もう毎周期、妊娠検査薬のフライング検査をガマンできなくて繰り返していた」と苦笑。「フライングで検査して陰性だったのに1時間後に生理が来たり、逆に数日後に陽性反応が出てたことも」と体験談を紹介しました。



また、「説明書通り、生理予定日から3～4日遅れてから検査すれば正しく判定できます」とし、「早く知りたい人は“早期妊娠検査薬”なども利用できる」とアドバイス。使用時のおしっこの濃さや、不意の“蒸発線”（グレーの線）など、検査薬利用者が陥りやすい誤解ポイントも丁寧に説明しました。



さらに、「妊娠検査薬はあくまで妊娠を確定するものではなく、妊娠の可能性が分かるだけ。異所性妊娠など異常妊娠でも陽性が出る場合があるので、必ず産婦人科で受診を」と注意喚起。「妊娠検査薬は幸せも不安も運ぶ、“人生を揺るがす”存在」と語り、検査薬のもつ重みについても言及しています。



最後には、「妊娠したかもと思ったら、ドラッグストアで恥ずかしがらずに買って、正しく使ってほしい」とエールを送り、「また次の動画でお会いしましょう！」と明るく動画を締めくくりました。