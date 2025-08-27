この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「子育て学校」を運営する、12人産んだ助産師HISAKOさんが、「どうする？コロナ時代の妊活・不妊治療 HISAKO持論」と題した動画を公開。新型コロナウイルスがもたらした社会情勢の中で、妊活や不妊治療をどう考えるべきか、妊娠7ヶ月の自身の経験や持論を交えながら、妊娠を望む女性たちに向けて熱いメッセージを語った。



HISAKOさんは、視聴者から寄せられた「コロナ禍で妊活を続けていいのか不安」「2人目が欲しいが都内在住でコロナが怖い」といった悩みに対し、「このコロナのこの時代に妊活をしていいのか、非常に悩んでいる人が多い」と現状を分析。その上で「日本生殖医学会はコロナ終息まで不妊治療の延期を推奨する声明を発表した」と医学的なアナウンスを紹介。さらに、「年齢が高い女性の場合、この時期に妊活をストップすることが、人生に大きな影響を与えるケースもある」とも強調した。



医学会の声明や厚生労働省のリーフレットを比較し、「妊娠に至る経緯が不妊治療か自然妊娠かで世間の目や対応が異なること」にも違和感を示したHISAKOさん。「コロナがあっても妊活や不妊治療は“必要支給”と私は思う」「妊活に正解や不正解はなく、自分の性格や価値観、夫婦での話し合いで決めるのが一番」と独自の見解を述べた。



一方で、「感染リスクに強い不安を感じる人は無理をしないで妊活を一旦休む選択肢も」「今だからこそ妊活に向いているという人も」と多様な考えを尊重。「どんな時代でも妊娠・出産・子育てはリスクや覚悟が伴う。何が起こっても命を守る“覚悟”があれば、コロナ禍でも妊活はOK」と力強く締めくくった。



最後に「どれが正解とか間違いとかはなく、自分と家族に合った決断をしてほしい」と語り、「チャンネル登録してぜひ子育て学校に入学してください！」と視聴者にメッセージを送った。